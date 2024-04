Wiemy kiedy ''Bracia ze stali'' trafią na Max 0

Serwis Max ogłosił datę premiery docenionego przez widzów i krytyków zeszłorocznego dramatu biograficznego Bracia ze stali. Film trafi na platformę w ramach wieloletniej umowy na wyłączną dystrybucję filmów A24 jaką HBO i Max podpisały ze studiem.

Bracia ze stali na Max zadebiutują 10 maja. Następnie tydzień później, 18 maja nastąpi ich premiera na antenie HBO o godzinie 20:00.

Film opowiada prawdziwą historię nierozłącznych braci Von Erich, którzy przeszli do historii w intensywnie rywalizującym świecie profesjonalnego wrestlingu na początku lat 80. Poprzez tragedię i triumf, w cieniu dominującego ojca i trenera, szukają oni nieśmiertelności większej niż życie na największej scenie sportowej.

Surowy teksański ojciec – głowa rodu Von Erich – zrobi wszystko, by jego synowie osiągnęli w sporcie to, czego on sam nie zdołał. Za kulisami wrestlerskich widowisk, na punkcie których w latach 80. oszalała Ameryka, kryją się jednak brutalne treningi, złamane charaktery, przekreślone marzenia i poturbowane braterskie relacje. Rodzicielskie ambicje okazują się przekleństwem synów – na Von Erichów spada cios za ciosem. Czy niezwyciężeni dotąd bracia unikną wiszącego nad nimi fatum?

Za tym widowiskiem stoi: wyspecjalizowany w thrillerach psychologicznych Sean Durkin, operator Mátyás Erdély i aktorskie trio: Zac Efron, Jeremy Allen White oraz Harris Dickinson.

Źrodło: Variety