Chris Columbus reżyserem adaptacji ''The Thursday Murder Club'' Richarda Osmana 0

Chris Columbus, reżyser dwóch pierwszych filmów o Harrym Potterze stanie za kamerą adaptacji książki Richarda Osmana '’The Thursday Murder Club'’ wydanej w 2020 roku.

Chris Columbus, ''Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej pioruna''

The Thursday Murder Club to debiutancka powieść Osmana i pierwsza część serii. To dzieło kryminalne. W spokojnej wiosce czwórka nietypowych przyjaciół spotyka się co tydzień w Jigsaw Room, aby omówić nierozwiązane przestępstwa. Nazywają siebie Thursday Murder Club. Kiedy lokalny deweloper zostaje znaleziony martwy, a obok ciała leży tajemnicza fotografia, przyjaciele nagle znajdują się w środku swojej pierwszej prawdziwej sprawy. Czy gdy ciał zacznie przybywać ten niekonwencjonalny, ale genialny gang zdoła złapać zabójcę, zanim będzie za późno?

Obecnie jak twierdzi Osman trwa jeszcze casting do filmu. Według niego obsada adaptacji jest niesamowita. Z tego co udało nam się dowiedzieć to do głównych ról w produkcji brani są pod uwagę Helen Mirren, Pierce Brosnan i Ben Kingsley. Projekt powstaje we współpracy z Amblin Entertainment.

Źrodło: ComingSoon