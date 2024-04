Pełna akcji nowa zapowiedź serialu ''Martwi detektywi'' 0

Netflix udostępnił nową zapowiedź oczekiwanego serialu fantasy Martwi detektywi opartego na postaciach z komiksów DC autorstwa Neila Gaimana i Matta Wagnera.

Opublikowane wideo prezentuje nam głównych bohaterów serii, a więc Edwina, Charlesa i Crystal.

Gdy nawiedza Cię nieznośny duch bądź demon ukradł Twoje wspomnienia? Dzwoń wtedy do '’Martwych detektywów'’. Edwin Payne i Charles Rowland to nastolatkowie urodzeni w odstępie kilkudziesięciu lat, którzy odnajdują się dopiero po śmierci. To najlepsi przyjaciele, duchy i detektywi w świecie śmiertelników. Aby pozostać razem, nie cofną się przed niczym — choćby im przyszło zmierzyć się ze złymi czarownicami, a nawet Piekłem i Śmiercią we własnej osobie. Z pomocą jasnowidzącej Crystal Palace i jej przyjaciółki Niko rozwiązują najtrudniejsze nadprzyrodzone zagadki tego świata.

Serial Martwi detektywi dołącza do uniwersum Sandmana serwisu Netflix. W rolach głównych występują George Rexstrew jako Edwin i Jayden Revri jako Charles. W obsadzie są także Kassius Nelson jako Crystal, Yuyu Kitamura jako Niko, Jenn Lyon, Briana Cuoco, Ruth Connell, Lukas Gage i David Iacono.

Na pierwszy sezon Martwych detektywów składa się osiem odcinków. Ich premiera już 25 kwietnia.

Źrodło: Netflix