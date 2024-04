Nowy zwiastun drugiego sezonu "Wywiadu z wampirem" odkrywa prawa bycia wampirem 0

Stacja AMC+ udostępniła nowy zwiastun drugiego sezonu Wywiadu z wampirem – kolejnej części przebojowego dramatu o zjawiskach nadprzyrodzonych, opartego na kultowej serii powieści Anne Rice.

kadr z serialu "Wywiad z wampirem"

Zapowiedź podkreśla trzy bezwzględne prawa, których musi przestrzegać każdy wampir. Serial ma powrócić 12 maja.

W roku 2022 wampir Louis de Pointe du Lac opowiada historię swojego życia dziennikarzowi Danielowi Molloyowi. Wspominając krwawe wydarzenia w Nowym Orleanie w 1940 roku, kiedy Louis i raczkująca nastolatka Claudia spiskowali, by zabić wampira Lestata de Lioncourt, Louis opowiada o swoich przygodach w Europie, wyprawie w celu odkrycia wampirów Starego Świata i Theatre Des Vampires w Paryżu, z Claudią. To właśnie w Paryżu Louis po raz pierwszy spotyka wampira Armanda. Ich zaloty i romans okażą się mieć niszczycielskie konsekwencje zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości, a Molloy będzie próbował dotrzeć do prawd pogrzebanych we wspomnieniach.

Za scenariusz i produkcję Wywiadu z wampirem odpowiada nominowana do nagrody Emmy Rolin Jones, który jest także showrunnerem. W drugim sezonie występują Jacob Anderson jako Louis de Pointe du Lac, Sam Reid jako Lestat de Lioncourt, Delainey Hayles jako Claudia, Ben Daniels jako Santiago, Eric Bogosian jako Daniel Molloy, oraz Assad Zaman jako Armand. Producentami wykonawczymi są Mark Johnson i Christopher Rice.

