''Warto się starać'' - zwiastun 4. sezonu docenianej przez widzów komedii Apple TV+ 0

Apple TV+ prezentuje zwiastun czwartego sezonu docenianej przez widzów i krytyków komedii Warto się starać. W rolach głównych powracają Esther Smith i Rafe Spall.

fragment plakatu

Główni bohaterowie Warto się starać to Nikki i Jason, którzy bardzo pragną dziecka ‒ ale niestety nie mogą go mieć. Decydują się więc na adopcję. Czy komisja adopcyjna uzna, że są gotowi na rodzicielstwo, biorąc pod uwagę ich dysfunkcyjnych przyjaciół, zwariowaną rodzinę i chaotyczne życie?

Czwarty sezon przeniesie nas sześć lat do przodu w stosunku do wydarzeń z trzeciej serii. Nikki (Smith) i Jason (Spall) mają już doświadczenie w adopcji i tworzą rodzinę zastępczą. Kiedy ich nastoletnia córka (Scarlett Rayner), zaczyna szukać kontaktu ze swoją biologiczną matką, Nikki i Jason stają przed poważnym sprawdzianem swoich umiejętności rodzicielskich.

Twórcą Warto się starać jest Andy Wolton. Sian Brooke, Darren Boyd i Cooper Turner również należą do obsady.

Premiera 4. sezonu już 22 maja. Wtedy do streamingu trafią dwa pierwsze odcinki z ośmiu. Następnie co środę na Apple TV+ trafiać będzie jeden epizod tygodniowo, aż do wielkiego finału 3 lipca.

Źrodło: Apple TV+