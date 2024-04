Wystartował nabór filmów na 49. FPFF 0

Rozpoczął się nabór filmów, które już we wrześniu będą rywalizować o najważniejsze nagrody 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W tym roku twórcy mogą wziąć udział w trzech konkursach: Głównym, Filmów Krótkometrażowych oraz w nowej sekcji konkursowej Perspektywy.

Nabór potrwa do 31 maja 2024 roku. Do konkursów można zgłaszać filmy fabularne wyprodukowane między 1 września 2023 roku a 30 sierpnia 2024 roku, o ile nie brały udziału w selekcji do poprzednich edycji festiwalu.

Największą nowością w tegorocznym programie jest Konkurs Perspektywy, który zastąpi Konkurs Filmów Mikrobudżetowych. – Widzę Gdynię jako festiwal otwarty, przyjazny i włączający. W takim duchu stworzyliśmy Konkurs Perspektywy, który pozwoli nam na szerszą prezentację na festiwalu nowego polskiego kina ­– mówi Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna FPFF. Zgodnie z regulaminem, w debiutującej sekcji znajdzie się maksymalnie 8 filmów zgłoszonych na festiwal i niezakwalifikowanych do Konkursu Głównego. Ich wyboru dokona dyrektorka artystyczna. Zakwalifikowane tytuły będą rywalizować o statuetkę Szafirowych Lwów i 50 000 zł. – Zależy mi, żeby ten konkurs otwierał nam horyzont na nowe polskie kino i stwarzał dla jego autorów realne szanse – wyjaśnia Łapińska. Dlatego, poza Szafirowymi Lwami, wybranemu twórcy lub twórczyni zostanie przyznana Nagroda za wyjątkowy wkład artystyczny. Może ją otrzymać zarówno kompozytor/-ka czy operator/-ka, jak i aktor/-ka, scenograf/-ka albo inna osoba z ekipy, której praca szczególnie przełoży się na ostateczny kształt filmu­.

Od tego roku dwie inne nagrody: za debiut reżyserski lub drugi film oraz „Złoty Pazur” będą, wzorem zagranicznych festiwali, przyznawane w systemie cross-section – bez podziału na poszczególne konkursy. Dzięki temu rozwiązaniu filmy z Konkursu Głównego i Konkursu Perspektywy będą miały bardziej wyrównane szanse, co szczególnie mocno przełoży się na sytuację debiutantów i tytułów spoza głównego nurtu. – Mam nadzieję, że dzięki tym zmianom polskie kino zaistnieje w Gdyni w pełniejszy sposób, a Konkurs Perspektywy stanie się dla filmowców nowym ważnym adresem na festiwalowej mapie – dodaje Joanna Łapińska.

Źrodło: festiwalgdynia.pl/