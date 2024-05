Zwiastun "The Hangman": Zły demon zrodzony z nienawiści i bólu sieje terror 0

Dread ujawnił oficjalny zwiastun niezależnego horroru zatytułowanego The Hangman, najnowszego dzieła twórcy filmów gatunkowych Bruce'a Wemple'a.

fragment plakatu filmu "The Hangman"

Aby naprawić burzliwy związek, Leon (LeJon Woods), sprzedawca od drzwi do drzwi w średnim wieku, zabiera swojego nastoletniego syna na wyprawę kempingową do głębokich wiejskich Appalachów. Niewiele wiedzą o złowrogich tajemnicach górzystego regionu. Lokalny kult przywołał złego demona zrodzonego z nienawiści i bólu, znanego im jako The Hangman. Leon budzi się rano i odkrywa, że ​​jego syn zaginął. Aby go odnaleźć musi stawić czoła morderczemu kultowi i krwiożerczemu potworowi.

W rolach głównych występują LeJon Woods, Lindsey Dresbach, Richard Lounello, Jefferson Cox, Daniel Martin Berkey i Mar Cellus.

The Hangman zadebiutuje w wybranych kinach w USA od 31 maja 2024 r., a następnie 6 czerwca trafi na VOD.

