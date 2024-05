Zwiastun "Mars Express. Świat, który nadejdzie" - Cyberpunkowy kryminał z mroczną zagadką w tle 0

Mars Express. Świat, który nadejdzie to cyberpunkowy kryminał pełen zaskakujących pomysłów wizualnych, którego akcja pulsuje w rytm muzyki elektronicznej. Przedstawiona historia rozgrywa się w przyszłości na skolonizowanym Marsie. Zobaczcie zwiastun.

fragment plakatu filmu "Mars Express. Świat, który nadejdzie"

W niedalekiej przyszłości prywatna detektywka Aline Ruby i pomagający jej android Carlos Rivera zostają wynajęci przez wpływowego biznesmena, aby wytropić niebezpiecznego hakera. Oboje trafiają na Marsa, gdzie wpadają na trop mrocznej zagadki, korupcji i zaginionej dziewczyny, która być może skrywa tajemnicę dotyczącą przyszłości AI.

Ten łączący animację 2D i 3D, futurystyczny, pełen spektakularnych scen akcji thriller neo-noir ukazuje nam w zaskakujący sposób technologiczne wyzwania, przed którymi stoi dzisiejszy świat. Stawia też pytania dotyczące niebezpieczeństw i dylematów związanych ze współistnieniem ludzi u boku maszyn. Co czuje sztuczna inteligencja? Czy na nowej planecie ludzkość ma szansę na świeży start? Czy ludzie zechcą wpuścić do swojego świata androidy? I czy one będą chciały w nim zostać?

Za powstanie filmu odpowiada Jérémie Périn, polska premiera zapowiedziana jest na 12 lipca 2024 roku.

