Sezon 5. serialu The Boys jest już w trakcie przygotowywania w Prime Video, mimo że 4. seria nie jest jeszcze emitowana. Podczas zapowiedzi Amazona ujawnił wiadomość, że hitowy serial otrzyma kontynuację. To ekscytująca wiadomość dla fanów, ponieważ produkcja stała się jednym z najpopularniejszych programów Prime Video, chwalonym zarówno przez krytyków, jak i widzów.

Pierwsze trzy odcinki czwartego sezonu, które będą składać się z ośmiu odcinków, zostaną wyemitowane 13 czerwca, a kolejne odcinki będą pojawia się w odstępach tygodniowych.