Zapowiedź nowej serii kryminalnej "Murder in a Small Town" - łagodny raj pełen morderstw 0

Podczas wydarzenia FOX Upfront w Nowym Jorku ukazał się pierwszy zwiastun nadchodzącego serialu dramatycznego Murder in a Small Town.

kadr z serialu "Murder in a Small Town"

Produkcja powstaje na podstawie nagrodzonej nagrodą Edgara serii książek Murder in a Small Town i opowiada historię Karla Alberga, który przeprowadza się do cichego nadmorskiego miasteczka, aby uspokoić psychikę znękaną pracą policji w wielkim mieście. Ale ten łagodny raj kryje w sobie więcej tajemnic, a Karl będzie musiał wykorzystać wszystkie umiejętności, które uczyniły go detektywem światowej klasy, w rozwiązywaniu morderstw, które wciąż wylewają się na jego brzeg.

W serialu główne rolę grają Rossif Sutherland i Kristin Kreuk. Producentem serialu jest Sepia Films we współpracy z FOX Entertainment i Future Shack Entertainment Jeffa Wachtela. Produkcja Murder in a Small Town jest realizowana w Kolumbii Brytyjskiej, a Ian Weir będzie głównym scenarzystą/producentem wykonawczym, Milan Cheylov będzie producentem wykonawczym i reżyserem wielu odcinków.

Premiera Murder in a Small Town odbędzie się w Stanach Zjednoczonych na kanale FOX jesienią tego roku, a dzięki wieloletniej umowie z Disneyem nowe odcinki będą dostępne następnego dnia w Hulu i Disney+.

Źrodło: whatsondisneyplus