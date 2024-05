Oficjalnie ruszyła produkcja 3 sezonu "Yellowjackets" 0

Showtime potwierdził, że w Vancouver w końcu rozpoczęły się prace nad długo oczekiwanym trzecim sezonem Yellowjackets. To prawie rok od zakończenia drugiego sezonu serialu, składającego się z 9 odcinków.

kadr z serialu "Yellowjackets"

W sieci udostępniono także pierwsze oficjalne zdjęcia zza kulis planu najnowszego sezonu, w których ujawniają pogarszające się warunki życia tytułowych dziewcząt po tym, jak ich chata spłonęła podczas finału drugiego sezonu.

Yellowjackets

Dalsze szczegóły dotyczące fabuły kolejnej części i nowych postaci pozostały tajemnicą. Nadal nie jest jasne, czy Juliette Lewis powróci jako dorosła Natalie po tym, jak fani ostatni raz widzieli ją przypadkowo zabitą przez Misty śmiercionośnym zastrzykiem.

Yellowjackets

O czym jest serial?

Jest to epopeją o przetrwaniu, psychologiczny horror i dramat o dojrzewaniu to w równym stopniu opowieść o zespole niezwykle utalentowanych licealistek, piłkarek, które (nie)szczęśliwie przeżyły katastrofę lotniczą głęboko na odległej północy dziczy. Seria stanowi kronikę ich przejścia od skomplikowanego, ale kwitnącego zespołu do dzikich klanów, a jednocześnie śledzi życie, które prawie 25 lat później próbowali poskładać w całość, udowadniając, że przeszłość nigdy tak naprawdę nie jest przeszłością, a to, co zaczęło się na pustyni, jest nieuniknione. daleko do końca.

Twórcami i producentami wykonawczymi Yellowjackets są Ashley Lyle i Bart Nickerson. W rolach głównych występują Christina Ricci, Juliette Lewis, Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Samantha Hanratty, Sophie Thatcher, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Steven Krueger i Warren Kole. W sezonie 2 pojawili się także Lauren Ambrose jako dorosły Van Palmer, Simone Kessell jako dorosła Lottie i Elijah Wood jako detektyw Walter.

Źrodło: ComingSoon