Will Smith i Martin Lawrence w nowym zwiastunie komedii akcji ''Bad Boys: Ride or Die'' 0

Sony Pictures prezentuje nowy zwiastun kolejnej, czwartej już odsłony kultowej serii akcji '’Bad Boys'’. Marcus i Mike wyruszają na pełne akcji i humoru szalone przygody w Bad Boys: Ride or Die.

fragment plakatu

Kapitan Conrad Howard został wrobiony w serię przestępstw, których nie popełnił i potrzebuje pomocy, aby oczyścić swoje imię. Mike Lowrey oraz Marcus Burnett podejmują się tego zadania i powracają do służby jako Bad Boys. Tak rozpoczyna się kolejna pełnoprawna szalona akcja, w której to oni sami zaczynają być ścigani i muszą teraz stawić czoła nowym wyzwaniom na swojej drodze.

W rolach głównych ponownie występują Martin Lawrence i Will Smith. Za reżyserię nowej części są odpowiedzialni: Adil El Arbi i Bilall Fallah, duet mający na swoim koncie Bad Boys for Life. Pracowali oni na scenariuszu autorstwa Chrisa Bremnera. W nowym filmie do Smitha i Lawrence’a dołączają powracający członkowie obsady: Joe Pantoliano, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Nunez, John Salley, Jacob Scipio i DJ Khaled. Nowicjusze w franczyzie zaś to: Tiffany Haddish, Ioan Gruffudd, Rhea Seehorn, Joyner Lucas, Eric Dane, Melanie Liburd i Tasha Smith.

Według El Arbi nadchodząca kontynuacja będzie miała mniej dramatyczny ton niż film z 2020 roku, co zapewni „znacznie więcej komedii” w historii.

Film Bad Boys: Ride or Die wejdzie do kin 7 czerwca. Seria Bad Boys, na którą składają się do tej pory trzy filmy zarobiła 841 milionów dolarów na całym świecie.

Źrodło: Sony Pictures