"Venom 3: Ostatni taniec" będzie finałowym filmem serii

Nadchodząca trzecia część Venom 3: Ostatni taniec, będzie podążać za swoim tytułem i będzie finalną częścią historii symbiontów.

fragment plakatu filmu "Venom"

W rozmowie prezes i dyrektor generalny Sony Pictures Tim Rothman krótko wspomniał o nadchodzącym filmie, omawiając listę produkcji firmy w przyszłości i zasadniczo potwierdził, że nadchodzący trzeci film zakończy serię Venom.

Trzeci i ostatni Venom będzie ogromny

wyjawił Tim Rothman

Premiera nadchodzącego Venom: The Last Dance pod przewodnictwem Toma Hardy’ego zaplanowana jest na 25 października 2024 roku. Na razie nie wiadomo zbyt wiele na temat nadchodzącego filmu. Oprócz Hardy’ego, który powróci do filmu, w Venom: The Last Dance wystąpią także Juno Temple i Chiwetel Ejiofor, choć nie jest jasne, jakie dokładnie role będą pełnić w nadchodzącej produkcji.

Ostatni taniec to pełnometrażowy debiut reżyserski Kelly Marcel, która napisała scenariusze do dwóch pierwszych filmów.

