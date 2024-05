Peacock podaje datę premiery 3. sezonu ''Bel-Air'' 0

Jabari Banks powraca do roli Williama Smitha w trzecim sezonie komediowej produkcji Bel-Air. Platforma Peacock, dla której powstaje serial podała datę premiery nowych epizodów.

Bel-Air jest nową wersją popularnego sitcomu z lat 90. Bajer z Bel-Air. Banks w roli Willa Smitha zastępuje aktora, którego imię i nazwisko brzmi dokładnie tak samo – Will Smith.

Trzeci sezon serialu zadebiutuje z pierwszymi trzema odcinkami 15 sierpnia. Na całość składa się dziesięć epizodów.

Głównym bohaterem serii jest William "Will" Smith, sprytny i inteligentny nastolatek, urodzony i wychowany w biedzie, na ulicach Zachodniej Filadelfii. Po wdaniu się pewnego dnia w bójkę z czterema osiłkami, jego nadopiekuńcza matka z obawy o niepewną przyszłość syna wysyła go do domu swojej siostry – rodziny Banksów – do Bel-Air, bogatej dzielnicy Los Angeles. Od tej pory życie Banksów diametralnie odmieni się, gdy wkroczy w nie wesoły Will z mnóstwem żartów i niepowtarzalnych powiedzonek ze świata, którego jego zamożni kuzyni dotąd nie znali. Kiedy te dwa całkowicie odmienne światy się zderzają, Will musi stawić czoła szansie jaką dostał, jednocześnie radząc sobie z obecnymi w naszych czasach konfliktami, emocjami i uprzedzeniami.

W obsadzie serialu znajdują się także Adrian Holmes (Phillip Banks), Cassandra Freeman (Vivian Banks), Olly Sholotan (Carlton Banks), Coco Jones (Hilary Banks), Akira Akbar (Ashley Banks), Jimmy Akingbola (Geoffrey), Jordan L. Jones (Jazz) i Simone Joy Jones (Lisa). Reżyserami trzeciego sezonu Bel-Air są Keesha Sharp, John Scott, Nick Copus, Mo McRae, Rachel Raimist i Christine Swanson. Carla Banks-Waddles powraca jako showrunner

Źrodło: ComingSoon