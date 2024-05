Zwiastun trzeciego sezonu "Łasucha": Gus staje się kluczem do ratowania świata

Zapowiedź ukazuje wyzwania, którym Gus i jego przyjaciele będą musieli stawić czoła w ostatniej części, gdy tytułowa hybryda odkryje swoją kluczową rolę w ratowaniu świata. Zapowiada także wprowadzenie nowych wrogów w postaci Helen Zhang (Rosalind Chao) i Rosie (Kelly Marie Tran), których misją jest wytępienie wszystkich dzieci hybrydowych. Finałowy sezon zadebiutuje 6 czerwca 2024 roku.

Pokonawszy generała Abbota w bitwie pod w lesie, Gus, Jepperd, Becky i Wendy wyruszają w podróż na Alaskę w poszukiwaniu matki Gusa, Birdie, która pracuje nad odkryciem tajemniczego pochodzenia śmiercionośnej choroby. Po drodze dołącza do nich doktor Singh, który może mieć własne niebezpieczne przekonania na temat Gusa i jego roli w odwróceniu wirusa. Tymczasem pojawia się nowe zagrożenie w postaci Helen Zhang, jej córki Rosie i dzikich Wilczych Chłopców, którzy chcą wznowić ludzkie narodziny i postrzegają Gusa jako rozwiązanie swoich planów. Poruszając się po niebezpiecznym terenie, Gus i jego grupa przyjaciół znajdują schronienie w placówce na Alasce, gdzie spotykają nowy zestaw postaci, w tym Sianę i jej hybrydową córkę Nukę. Czas na znalezienie odpowiedzi ucieka, sojusze zostają wystawione na próbę, a losy się splatają, a wszystko to prowadzi do ekscytującego punktu kulminacyjnego, który zadecyduje o losie ludzkości i hybryd.