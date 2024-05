Jessica Alba jako komandos w zwiastunie filmu "Weteranka" 0

W swoim nowym filmie Weteranka Jessica Alba miała okazję zagrać rolę, którą sama lubi oglądać na ekranie. Netflix udostępnił pierwszą zapowiedź tej produkcji, zobaczcie jak aktorka kojarzona głównie z ról w romanyczych komediach staje się zatwardziałą komandoską.

Jessica Alba

Alba wciela się w Parker, komandoskę sił specjalnych, która po nagłej śmierci ojca opuszcza czynną służbę za granicą, aby wrócić do domu. Teraz, będąc właścicielką rodzinnego baru, ponownie nawiązuje kontakt ze swoim byłym chłopakiem, Jessem (Mark Webber), który jest obecnie szeryfem, a także jego bratem Elvisem (Jake Weary) i jego potężnym ojcem, senatorem Swannem, grany przez Anthony'ego Michaela Halla. Przez cały ten czas próbuje odkryć prawdę o tym, co przydarzyło się jej ojcu.

Poszukiwania odpowiedzi Parker szybko kończą się fiaskiem i wkrótce popada w konflikt z brutalnym gangiem szalejącym w jej rodzinnym mieście. Nie wiedząc, komu naprawdę może zaufać, Parker korzysta ze szkolenia komandosów, gdy poszukuje prawdy i próbuje naprawić to, co poszło nie tak w hrabstwie Swann, z pomocą swojego partnera do tajnych operacji i hakera Spidera (Tone Bell) oraz powiązanego z nim lokalnego dealera Mike’a (Gabriel Basso).

Film wyreżyserowała Mouly Surya. Weteranka będzie dostępna od 21 czerwca w serwisie Netflix.

Źrodło: EW