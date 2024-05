Nowy sezon "Yellowstone" w listopadzie w SkyShowtime 0

Serwis SkyShowtime ogłosił, że światowy hit Yellowstone jest w produkcji. Realizowany przez MTV Entertainment Studios oraz 101 Studios serial wszedł w fazę zdjęć kręconych w stanie Montana. Jak zapowiadano, tytuł ma pojawić się na platformie jeszcze w listopadzie tego roku.

kadr z serialu "Yellowstone"

Serial to dzieło nominowanego do Oscara scenarzysty Taylora Sheridana oraz Johna Linsona. Producentami wykonawczymi są m.in.: John Linson, Art Linson, Taylor Sheridan, Kevin Costner, David C. Glasser, Bob Yari, Stephen Kay, Michael Friedman, Christina Voros, a także Keith Cox.

Dystrybutorem serialu jest Paramount Global Content Distribution.

O czym opowiada Yellowstone?

Ranczerska rodzina z Montany na czele z seniorem rodu, Johnem Duttonem (Kevin Costner), która posiada i kontroluje największe gospodarstwo w całych Stanach Zjednoczonych, musi stawić czoła przeciwnościom losu oraz obcym wkraczającym na ich tereny, utrudniającym im działanie i próbującym przejąć ich ziemie. Podstępni, chciwi deweloperzy, żądni zemsty rdzenni Amerykanie z pobliskiego rezerwatu oraz pierwszego Amerykańskiego Parku Narodowego – oni wszyscy czyhają na jakiś błąd, by przejąć te tereny. Polityczne podstępy, zatruwanie wody, wysadzanie koryta rzeki, tajemnicze morderstwa to tylko początek wojny o władzę nad tą ziemią, Wszystko co najlepsze i najgorsze w Ameryce zdaje się spotykać tę rodzinę.

Źrodło: SkyShowtime