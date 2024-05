The CW & CBC dają zielone światło dla 2. sezonu serialu "Wild Cards"

Wild Cards powrócą na antenę The CW z drugim sezonem. Wiadomość o wznowieniu ukazała się dziś rano, gdy pierwotny nadawca CBC odnowił program i zaprezentował go na Upfronts.

To dobra wiadomość dla stacji CW, która na początku tego tygodnia odwołała emisję Walkera oraz The Spencer Sisters.

Wild Cards to procedura rozwiązywania przestępstw z komediowym akcentem, opowiadająca o losach nieprawdopodobnego duetu gburowatego, sardonicznego policjanta i porywającej, sprytnej oszustki. Ellis (Giacomo Gianniotti) gra zdegradowanego detektywa, który ostatni rok spędził w jednostce morskiej, podczas gdy Max (Vanessa Morgan) wiedzie beztroskie życie, misternie oszukując wszystkich, których spotyka. Ale kiedy Max zostaje aresztowana i ostatecznie pomaga Ellisowi rozwiązać lokalną zbrodnię, oboje mają okazję odkupić swoje winy – Ellis wraca do pracy detektywa, a Max zostaje z dala od więzienia. Haczyk? Muszą współpracować, a każdy z nich wykorzystuje swoje unikalne umiejętności do rozwiązywania przestępstw. W rolach głównych występują także Terry Chen i Karin Konoval.