Twórca "Monarch" zapowiada więcej potworów i Konga w 2. sezonie 0

Oprócz szóstego filmu o Monsterverse wytwórnia Legendary będzie także w dalszym ciągu rozwijać swój pełen potworów kinowy wszechświat, wydając drugi sezon serialu Apple TV+ Monarch: dziedzictwo potworów, a w nadchodzących latach zapowiedziano także więcej seriali pobocznych.

fragment plakatu serialu "Monarch: dziedzictwo potworów"

Pierwszy sezon Monarch zakończył się zaskakującym pojawieniem się King Konga, a współtwórca Chris Black zapewnia, że ​​jest to jedyna z obietnic, którą sezon 2 spełni.

Myślę, że w miejscu, w którym zakończyliśmy sezon, otrzymaliśmy tak podatny teren do opowiadania historii. Keiko wraca, wygląda na to, że straciliśmy pułkownika Shawa, mamy spotkanie z rodziną… to wydaje się być świetnym punktem startowym dla drugiego sezonu. Chcemy nadal opowiadać tę ludzką historię, chcemy nadal opowiadać historię rodziny Randów, Kate i Kentaro oraz ich ojca Hiroshiego, a teraz ich babci Keiko. Ale jest też głód większej liczby spektakli, większej liczby potworów. Jak sprawić, by był większy i lepszy? Ujawniamy Konga pod koniec pierwszego sezonu, więc można się spodziewać, że zobaczysz więcej Konga, co chcemy osiągnąć.

wyjawił Chris Black

Wygląda na to, że sezon 2 jest już na wczesnym etapie rozwoju

O czym jest serial?

Po grzmiącej bitwie pomiędzy Godzillą a Tytanami, która zrównała z ziemią San Francisco, oraz szokującym odkryciu, że potwory istnieją naprawdę, Monarch: dziedzictwo potworów śledzi dwójkę rodzeństwa podążającą śladami ojca, aby odkryć powiązania ich rodziny z tajemniczą organizacją znaną jako Monarch. Wskazówki prowadzą ich do świata potworów, a ostatecznie do króliczej nory, do oficera armii Lee Shawa (w tej roli Kurt Russell i Wyatt Russell). Akcja serialu rozgrywa się w latach pięćdziesiątych XX wieku i pół wieku później, gdy Monarchowi zagraża to, co wie Shaw. Dramatyczna saga – obejmująca trzy pokolenia – odkrywa ukryte tajemnice i sposób, w jaki epickie, wstrząsające wydarzenia mogą odbić się echem w naszym życiu.

