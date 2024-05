Blumhouse pracuje nad filmem z serii ''Moja krwawa walentynka'' 0

Specjalizujące się w horrorach studio Blumhouse w swoich planach ma powrót do slashera z lat 80. ubiegłego wieku Moja krwawa walentynka.

Jak na razie nie znamy żadnych większych szczegółów odnośnie tego projektu. Nie wiadomo czy w planach Blumhouse jest kontynuacja filmu z 1981 roku czy zrobienie remake’u. Ten ostatni już powstał, a miało to miejsce w 2009 roku. Wtedy do kin weszły Krwawe Walentynki 3D, które był kasowym hitem zarabiając ponad 100 milionów dolarów przy budżecie rzędu 14 milionów.

Oryginalny film w reżyserii George'a Mihalki ukazał się w 1981 roku. W rolach głównych wystąpili Paul Kelman, Lori Hallier, Neil Affleck, Cynthia Dale, Don Francks i Keith Knight. Choć nie był to wówczas wielki hit kasowy, obraz przez lata zyskał miano kultowego.

W dzień świętego Walentego dochodzi do wypadku w kopalni. Z tragedii wychodzi cało tylko Harry Warden, który by przeżyć zjada ciała swoich kolegów. Rok później Harry ucieka z psychiatryka i morduje osoby odpowiedzialne za tragedię. W końcu zostaje złapany ale poprzysięga, że wróci gdy w miasteczku obchodzone będą walentynki. Mija 20 lat a mieszkańcy zapomniawszy o koszmarze postanawiają hucznie obejść tegoroczne święto. Wkrótce powraca również Harry, by dopełnić obietnicy.

Źrodło: ComingSoon