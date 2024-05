W trzecim sezonie Carmy, Sydney Adamu i Richie robią wszystko, co w ich mocy, aby wynieść na najwyższy poziom The Bear – stoisko z wołowiną przemienione w wykwintną restaurację, a wszystko to robią walcząc o utrzymanie się na rynku. Każdy dzień w branży restauracyjnej to przegrana bitwa. Carmy daje z siebie więcej niż kiedykolwiek i wymaga doskonałości od swojej załogi, która robi wszystko, co w jego mocy, aby dorównać jego intensywności.