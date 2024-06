Lionsgate zapowiada kolejny film w uniwersum ''Igrzysk śmierci'' 0

Po sukcesie zeszłorocznego filmu Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży przedstawiciele studia Lionsgate drażnili się z widzami informacją o możliwym kolejnym obrazie z tego uniwersum. To jednak było mało prawdopodobne, bowiem fabuła filmu wyczerpała materiał źródłowy na którym się wzorowała, a była to powieść Suzanne Collins z 2020 wydana pod tym samym tytułem. Teraz jednak okazuje się, że autorka wydaje kolejną książkę, a studio już wykupiło do niej prawa.

Collins jest w trakcie pisania książki pt. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Wydana ma ona zostać w 2025 roku, a jej filmowa adaptacja trafi do kin 20 listopada 2026 roku. Na stanowisko reżysera brany pod uwagę jest Francis Lawrence, który ma już na swoim koncie cztery filmy należące do serii.

Akcja powieści rozgrywać ma się w świecie Panem 24 lata przed wydarzeniami z pierwszych Igrzysk śmierci i cztery dekady po wydarzeniach z Ballady ptaków i węży. Rozpocznie się ona rankiem w dniu 50. Głodowych Igrzysk, w których udział brał Haymitch Abernathy. Postać ta podczas 74. Głodowych Igrzysk była mentorem Katniss i Peety’ego.

Seria filmów Igrzyska Śmierci przyniosła ze sprzedaży biletów na całym świecie ponad 3,3 miliarda dolarów, a najbardziej dochodowym filmem jest W pierścieniu ognia z 2013 roku, który zarobił 865 miliona dolarów.

Źrodło: Variety