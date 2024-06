''Edukacja XD'' - ruszyły zdjęcia do serialu będącego kontynuacją ''Emigracji XD'' 0

Czy na Malcolma i Stomila, po uniknięciu brutalnej śmierci na polu kapusty w Jukeju, czeka spokojne życie w miejscowości o liczbie mieszkańców 10 000 – 19 999? Oczywiście, że nie, ponieważ bohaterowie ze Światowej Stolicy Agrestu przeprowadzają się do prawdziwej stolicy – Warszawy. Kontynuacja hitowej Emigracji XD to pełna absurdalnych sytuacji i barwnych dialogów satyra na naszą polską rzeczywistość, w której na każdej ulicy panuje dziki wschód.

Pierwszy sezon spotkał się z zachwytem zarówno widzów, jak i krytyków. Sceny z serialu królowały w mediach społecznościowych, a takie postaci jak Malcolm, Stomil czy Zbyszek już na stałe zapiszą się w historii kultowych polskich bohaterów serialowych.

W główne role ponownie wcielają się Tomasz Włosok i Michał Balicki, serial reżyseruje Łukasz Kośmicki, który wraz z Malcolmem XD jest autorem scenariusza na podstawie książki. Wśród obsady pojawi się wiele znanych nowych twarzy.

Serialowa adaptacja książkowego bestsellera pojawi się w przyszłym roku w CANAL+ online i na CANAL+ Premium.

Emigracja XD zadebiutowała w ubiegłym roku. Opowiada on o losach dwójki nieco szalonych chłopaków, którzy zmuszeni zostają do opuszczenia swojego miasteczka, gdzie największą atrakcją są coroczne Dni Agrestu i wyjazdu zarobkowego do Londynu.

Źrodło: Canal+