Szalone anime o piłce nożnej w zwiastunie "Blue Lock the Movie - Episode Nagi" 0

Dystrybutor wypuścił oficjalny polski zwiastun anime Blue Lock the Movie – Episode Nagi. Produkcja trafi do naszych kin 19 lipca 2024 roku.

fragment plakatu filmu "Blue Lock the Movie - Episode Nagi"

To kłopot- to ulubione zdanie ucznia drugiej klasy liceum, Nagiego Seishiro, który wiódł nudne życie. Do czasu, gdy Mikage Reo, kolega z klasy, który marzy o zdobyciu Pucharu Świata, odkrywa ukryte umiejętności Nagiego i inspiruje go do gry w piłkę nożną i pokazania swojego wyjątkowego talentu. Pewnego dnia chłopak otrzymuje zaproszenie do tajemniczego projektu BLUE LOCK.

Czeka tam na niego spotkanie z najlepszymi napastnikami z całego kraju. Marzenie Nagi’ego o zostaniu najlepszym, u boku Reo, zabierze tego wspaniałego chłopca do świata, którego nigdy nie znał.

Talent dziecka można ukształtować tylko wtedy, gdy ktoś go odkryje….,teraz niesamowite umiejętności i osobowość napastnika, Nagi Seishiro rozpalą piłkarski świat.

Film powstaje na podstawie mangi oraz serialu Blue Lock, do którego tworzony jest drugi sezon. Za reżyserię animacji odpowiada Shunsuke Ishikawa, scenariusz napisał Taku Kishimoto na podstawie mangi, którą wspólnie stworzyli Kôta Sannomiya, Yusuke Nomura i Muneyuki Kaneshiro.

