Netflix zekranizuje powieść Agathy Christie ''Tajemnica Siedmiu Zegarów'' 0

Po sukcesie kryminalnej serii Na noże, Netflix ma nadzieję na kolejną perełkę w tym gatunku. Streamer sięgnął po powieść Agathy Christie '’Tajemnica Siedmiu Zegarów'’. Na jej podstawie zrealizowany zostanie serial.

Mia McKenna-Bruce ''Perswazje''

Projekt ma już obsadzone najważniejsze stanowiska, są także pierwsi członkowie obsady. Scenariusz napisał Chris Chibnall, a producentami wykonawczymi zostali Suzanne Mackie i Chris Sussman. Za kamerą stanie Chris Sweeney. Jak twierdzą twórcy oraz streamer składający się z trzech części serial zachwycić ma zarówno starych, jak i nowych fanów Christie.

Główną rolę otrzymała Mia McKenna-Bruce. Wcieli się ona w młodą, zdeterminowaną detektyw Bundle. Oprócz niej w serialu wystąpią także Helena Bonham Carter jako Lady Caterham i Martin Freeman jako Battle.

Akcja rozegra się w Anglii w roku 1925. Podczas wystawnego przyjęcia pewien z pozoru niegroźny żart ma okropne konsekwencje, dochodzi do morderstwa. Rozwikłaniem zagadki tej zbrodni zajmuje się dociekliwa Lady Eileen ’’Bundle’’ Brent. Dojście do prawdy odmieni życie kobiety, a wszelkie tajemnice tego wiejskiego domostwa wyjdą na jaw.

Zdjęcia do serialu The Seven Dials Mystery rozpocząć mają się latem tego roku. Data premiery projektu nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Netflix