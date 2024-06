Bracia w akcji na efektownym zwiastunie "Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles" 0

Paramount+ udostępniło pełny zwiastun Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, pokazujący fanom, czego mogą się spodziewać po nadchodzącej animowanej serii.

kadr z serialu "Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles"

12-odcinkowy serial będzie dostępny do transmisji strumieniowej od piątku, 9 sierpnia. Nastąpiło to po sukcesie zeszłorocznego filmu Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos, który nadal ma certyfikat świeżości w serwisie Rotten Tomatoes z wynikiem 95% na tomatometrze.

Żółwie staną przed wyzwaniem jak nigdy dotąd, ponieważ Leo, Raph, Donnie i Mikey po raz pierwszy stawiają czoła samotnie. W obliczu nowych zagrożeń i współpracując ze starymi sojusznikami, Żółwie odkryją, kim naprawdę są, gdy nie będą miały u boku swoich braci.

Dodajmy jeszcze, że akcja Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles rozgrywa się w tym samym uniwersum, co film Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos. W serialu głosu użyczą Micah Abbey jako Donatello, Shamon Brown Jr. jako Michelangelo, Nicolas Cantu jako Leonardo, Brady Noon jako Raphael i Ayo Edebiri jako April O’Neil. James Sie wystąpi także w serialu w roli Splintera.

Źrodło: ComingSoon