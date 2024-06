Szalony zwiastun nowej serii dla dorosłych "Sausage Party: Foodtopia" 0

Prime Video w końcu udostępniło oficjalny zwiastun Sausage Party: Foodtopia nadchodzącego serialu animowanego dla dorosłych wyprodukowanego przez Amazon MGM Studios, będącego kontynuacją komedii Sausage Party z 2016 roku. Premiera zaplanowana jest na 11 lipca 2024 roku.

fragment plakatu serialu "Sausage Party: Foodtopia"

Oficjalny zwiastun Sausage Party: Foodtopia zaczyna się od tego, że postacie związane z jedzeniem skutecznie przejmują władzę nad światem od ludzi. Jednak ich zabawa zostaje zakłócona, gdy po zmierzeniu się z wyzwaniami środowiskowymi zdają sobie sprawę, że nie mają pojęcia o przetrwaniu. Wideo zapowiada także powrót oryginalnej obsady głosowej, w tym Setha Rogena, Michaela Cery i Kristen Wiig.

Producentami wykonawczymi Sausage Party: Foodtopia są showrunnerzy Ariel Shaffir i Kyle Hunter, którzy wraz z Sethem Rogenem i Evanem Goldbergiem napisali scenariusz do animowanego filmu fabularnego z 2016 roku. W serialu wystąpią powracające gwiazdy Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, David Krumholtz i Edward Norton. Dołączą do nich nowe postacie, a wśród nich Will Forte, Sam Richardson, Natasha Rothwell i Yassir Lester. Producentami wykonawczymi filmu są Rogen, Goldberg, James Weaver i Alex McAtee dla Point Grey Pictures, a oryginalny reżyser Conrad Vernon powraca, aby reżyserować film. Serial jest koprodukcją Annapurna Television, Sony Pictures Television i Amazon MGM Studios.

