W rozmowie z Deadline Bruckheimer został zapytany, czy jest na wczesnym etapie prac rozwojowych nad potencjalnym piątym filmem Bad Boys 5 po sukcesie kasowym filmu Bad Boys: Ride or Die.

Prowadziliśmy dyskusje, ale chcemy zobaczyć, jak ten film radzi sobie w kasie i jestem pewien, że będziemy prowadzić rozmowy w tym tygodniu.Jeśli zrobisz coś, co publiczność będzie chciała zobaczyć, pójdą to zobaczyć. To takie proste. Jeśli im to odpowiada, ustawią się w kolejce. Chciałbym, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak to robić. Wszyscy mamy hity za każdym razem – oczywiście, że nie. wyjawił Jerry Bruckheimer

Film Bad Boys: Ride or Die miał premierę w kinach w Stanach Zjednoczonych 7 czerwca 2024 roku. Do tej pory zarobił około 118,6 miliona dolarów w światowych kasach przy budżecie szacowanym na 100 milionów dolarów.

