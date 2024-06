Netflix rezygnuje z aktorskiego serialu ''Power Rangers'' 0

Netflix ostatecznie zrezygnował z realizacji aktorskiego serialu '’Power Rangers'’. O planach jego powstania dowiedzieliśmy się po raz pierwszy około trzech lat temu.

Projekt ten nie leży już w planach Netflixa, a właściciel franczyzy Hasbro Entertainment chce znaleźć dla niego nowy dom. Zaangażowani w niego byli Jenny Klein jako showrunnerka i Jonathan Entwistle, kreator dwóch głośnych seriali Netflixa – To nie jest OK oraz ''The End of the F***ing World''.

W planach Netflixa wraz z serialem była realizacja również filmu. Co do jego przyszłości nie mamy na razie żadnych informacji.

Serial Power Rangers powstał w latach 1993-1996 i doczekał się trzech sezonów. Opowiadał on o piątce zwykłych nastolatków, którzy otrzymali powołanie do tajnej grupy Power Rangers. Za pomocą specjalnych urządzeń transformują się w super wojowników mających za zadanie zwalczać co rusz pojawiające się na świecie zło.

Ostatni film, który opowiadał o Power Rangers wyszedł w 2017 roku, jednak nie okazał się sukcesem kasowym. W ubiegłym roku na Netflix zadebiutował zaś film Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always upamiętniający 30. rocznicę powstania serii Power Rangers. Opowiada on o ponownym zjednoczeniu się grupy przeciwko złu po trzydziestu latach od stworzenia wojowników przez Zordona.

Źrodło: Dark Horizons