Justin Marks i Rachel Kondo mówią, ze drugi sezon Szoguna z pewnością będzie o wiele '’mroczniejszym rozdziałem'’. Trzecia seria zwieńczy zaś całą historię.

Serial powstał na bazie powieści Jamesa Clavella z 1975 roku. Po jego wielkim sukcesie stacja FX pomimo braku materiału źródłowego postanowiła zaryzykować i zamówiła kontynuację. Obecnie trwają prace nad scenariuszami.