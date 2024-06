Trwają prace nad kolejnym serialem opartym na powieści autora ''Nocnego agenta'' 0

Amazon MGM Studios rozpoczął prace nad telewizyjną adaptacją powieści '’500 graczy'’ autorstwa Matthew Quirka, pisarza najbardziej znanego z Nocnego agenta, którego na serial zaadaptował Netflix.

500 graczy to debiutancka powieś Quirka wydana w 2012 roku będąca bestsellerem New York Timesa. Opowiada ona i świeżo upieczonym prawniku Mike’u, który trafia do swojej wymarzonej pracy. Rozpoczyna karierę w Davies Group, najpotężniejszej firmie doradczej Waszyngtonu, wchodząc w kręgi ’’pięćsetki’’, elity faktycznie rządzącej miastem, a przez to i światem. Szybko znajduje sobie wrogów. Zaczyna polować na niego dwójka niezwykle niebezpiecznych ludzi. Aby przeżyć Mike musi sięgnąć po doświadczenia ze swej szemranej młodości: kraść, oszukiwać, kłamać – a w końcu nawet zabić.

Showrunnerem, scenarzystą i producentem wykonawczym projektu będzie Andrew Sodroski mający na swoim koncie prace nad serialem Manhunt. Dodatkowymi producentami wykonawczymi są David Weil i Natalie Williams.

To na razie jedyne szczegóły projektu jakie są nam znane. Obsada serialu nie została jeszcze ogłoszona.

Źrodło: ComingSoon, Lubimy czytać