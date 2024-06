Polski plakat ''Motocyklistów'', oczekiwanego filmu Jeffa Nicholsa 0

Tylko Hity, polski dystrybutor amerykańskiego dramatu Motocykliści Jeffa Nicholsa zaprezentował plakat obrazu, który już niedługo brylował będzie w naszych kinach.

Austin Butler, ''Motocykliści''

Wyreżyserowany przez Jeffa Nicholsa i zainspirowany książką fotograficzną Danny’ego Lyona, film Motocykliści podąża za losami klubu motocyklowego Vandals, który na przestrzeni lat zamienia się w gang.

Akcja dzieje się w latach 60. XX wieku na Środkowym Zachodzie, gdzie w pewnym lokalnym klubie zbierała się grupa outsiderów, których łączyła dobra zabawa, ryk motocykli i szacunek dla ich silnego przywódcy Johnny’ego. Cormer wciela się w silną i upartą członkinię klubu motocyklowego Vandals. Jest ona żoną lekkomyślnego motocyklisty imieniem Benny (Butler). Jest on niesamowicie lojalny wobec Johnny’ego co denerwuje Kathy, bowiem co rusz musi ona konkurować z mężczyzną o uwagę męża. Gdy ich klubowi grozi przekształcenie z miejsca spotkań lokalnych otusiderów w bardziej złowrogi gang, Kathy, Benny i Johhny zostają zmuszeni do dokonywania wyborów dotyczących ich lojalności wobec klubu i siebie nawzajem.

Poniżej wspomniany plakat:

W filmie zobaczymy m.in. Austina Butlera, Jodie Comer, Toma Hardy'ego i Michaela Shannona.

Motocykliści do polskich kin wejdą 9 sierpnia tego roku.

Źrodło: Tylko Hity