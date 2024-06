DC Studios zajmuje się serial animowanym o "Blue Beetle" 0

Warner Bros. Animation i DC Studios pracują nad animowanym serialem o Blue Beetle. Showrunnerem i reżyserem będzie Miguel Puga, który pracuje nad projektem od początku tego roku, a scenarzystą będzie Cristian Martinez.

kadr z filmu "Blue Beetle"

Angel Manuel Soto, który wyreżyserował film Blue Beetle z 2023 roku, będzie producentem wykonawczym serialu wraz z Garethem Dunnetem-Alcocerem i Johnem Ricardem. Galen Vaisman będzie nadzorował projekt dla DC Studios.

Obsada głosowa serialu animowanego Blue Beetle nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona; jednak zwrócono się do wielu osób, a DC otrzymało pozytywną odpowiedź w sprawie powrotu do roli osób, które wystąpiły w produkcji fabularnej. Według doniesień serial będzie oparty na filmie Blue Beetle z 2023 roku i, jeśli odniesie sukces, może potencjalnie doprowadzić do powrotu na duży ekran gigantycznego niebieskiego robaka granego przez Xolo Maridueñę.

Bohaterem Blue Beetle jest Jaime Reyes, który nagle znajduje się w posiadaniu starożytnego reliktu obcej biotechnologii zwanego Skarabeuszem. Kiedy Skarabeusz wybiera Jaime’a na swojego symbiotycznego gospodarza, otrzymuje niesamowitą zbroję, która posiada niezwykłe i nieprzewidywalne moce, które na zawsze zmienią jego przeznaczenie, gdy stanie się superbohaterem zwanym Blue Beetle.

Źrodło: Deadline