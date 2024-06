Według gwiazdy Julii Louis-Dreyfus zdjęcia do filmu Thunderbolts realizowanego dla Marvel Studios oficjalnie dobiegły końca.

Aktorka niedawno w podcaście Happy Sad Confused potwierdziła, że ​​w zeszłym tygodniu zakończyła się produkcja filmu. Louis-Dreyfus nie mogła ujawnić zbyt wiele na temat filmu, jak to bywa w przypadku prawie każdego projektu MCU. Wszelkie szczegółowsze informacje trzymane są przeważnie w tajemnicy, aby trafiać do potencjalnego widza bliżej premiery.

Louis-Dreyfus wciela się w enigmatyczną Valentinę Allegrę de Fontaine. Jak mówi aktorka, pokochała ona tę postać, głównie ze względu na jej tajemniczą naturę.