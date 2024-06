Powstaje spin-off horroru ''M3GAN''. ''Soulm8te'' to erotyczny thriller 0

Rozrasta się świat, w którym rozgrywa się akcja horroru M3GAN. Oprócz powstającej już kontynuacji filmu, Universal ma jeszcze w planach realizację spin-offu. Projekt ma już nawet swój tytuł i datę premiery.

Film wejdzie do kin pod tytułem Soulm8te. Co ciekawe nie będzie należał on do gatunku horroru. W planach jest realizacja erotycznego dreszczowca.

Soulm8te opowie historię mężczyzny, który pozyskuje obdarzonego sztuczną inteligencją robota, aby poradzić sobie ze stratą niedawno zmarłej żony. Próbując stworzyć prawdziwie czującą partnerkę, niechcący zamienia nieszkodliwego robota w zabójczą bratnią duszę. Film utrzymany ma być w klimacie dreszczowców z lat 90. ubiegłego wieku z tą różnicą, że wprowadzony zostanie do niego wątek technologiczny.

Za kamerą spin-offa stanie Kate Dolan mająca na swoim koncie pracę nad horrorem Nie jesteś moją matką i serialem Turysta. Jest ona także autorką scenariusza. Poprawiła jego wersję roboczą napisaną przez Rafaela Jordana. Obsada filmu nie jest na razie znana.

Premiera Soulm8te wyznaczona została na 2 stycznia 2026 roku.

Obecnie trwają prace nad kontynuacją M3GAN zatytułowaną M3GAN 2.0. W filmie tym do swoich ról powrócą Allison Williams i Violet McGraw. Premiera sequela 27 czerwca 2025 roku.

Źrodło: Variety