Przerażający VR w zwiastunie horroru ''Latency'' 0

Lionsgate prezentuje zwiastun thrillera sci-fi Latency, w którym to rzeczywistość zaczyna mieszać się z fikcyjną wirtualną rzeczywistością generowaną przez google VR.

Fabuła filmu opowiada o kobiecie uwielbiającej wszelakie gry wideo, która cierpi na zaburzenia lękowe, uniemożliwiające jej wyjście poza mieszkanie, w którym jedynie czuje się bezpiecznie. Niespodziewanie otrzymuje ona paczkę od firmy, która chce, aby przetestowała ich nowy produkt do gier VR o nazwie Omnia. Urządzenie to wykorzystując AI do interpretacji aktywności elektrycznej mózgu co daje możliwość kobiecie ulepszeń w grach. Kiedy Hana i jej najlepsza przyjaciółka Jen eksperymentują z nową technologią, granica między rzeczywistością a podświadomością Hany szybko zaczyna się zacierać. Urządzenie zakłóca prawidłowe postrzeganie rzeczywistości przez kobietę i ta zaczyna widzieć wokół siebie przerażające postacie.

Latency został napisany i wyreżyserowany przez Jamesa Croke'a. W filmie występują Sasha Luss jako Hana i Alexis Ren jako Jen oraz Ava Caryofyllis, Robert Coleby, Edward Frame, Harlee Timms, Chloe Schwank oraz Daria Skyrygina.

Premiera filmu na VOD zaplanowana jest na 9 lipca.

Źrodło: Lionsgate, ComingSoon