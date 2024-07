Zwiastun "All My Friends Are Dead" - remake'u polskiego filmu "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" 0

fragment plakatu filmu "All My Friends Are Dead"

Obecnie premiera filmu All My Friends Are Dead planowana jest na 2 sierpnia 2024 r. w wybranych kinach i w wersji cyfrowej. Światową premierę miał 8 czerwca ubiegłego roku na Festiwalu Filmowym Tribeca.

Film opowiada historię grupy bliskich przyjaciół ze studiów, którzy wynajmują lokal przez Airbnb dla największej imprezy roku. Weekend imprezowania szybko zmienia się w najgorszy, gdy członkowie grupy zostają jeden po drugim mordowani. Wkrótce odkrywają, że każda ich śmierć bezpośrednio odpowiada jednemu z siedmiu grzechów głównych.

Reżyserem filmu jest Marcus Dunstan, scenarzysta Piła 3D, na podstawie skryptu napisanego przez Josha Simsa i Jessicę Sarah Flaum. Oprócz Siwy w filmie wystąpią także Jade Pettyjohn, Jennifer Ens, Ali Fumiko Whitney, Michaella Russell, Julian Haig, Justin Derickson, Cardi Wong, Jack Doupe-Smith i nie tylko. Producentem filmu jest John Baldecchi, a producentami wykonawczymi są Dominic Ianno, Jason Resnick, Kevin Greutert, Clays Epstein i Dan Rubin.

Źrodło: ComingSoon