Pełen akcji zwiastun ''Twilight of the Warriors: Walled In'', filmu wprost z Hong Kongu

W sieci zadebiutował nowy zwiastun chińskiego filmu akcji Twilight of the Warriors: Walled In, którego premiera planowana jest na ten rok. Projekt ten pochodzi z Hong Kongu będącego miastem i specjalnym regionem administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej,

kadr z filmu ''Twilight of the Warriors: Walled In''

Zwiastun filmu przedstawia otoczone murami Kowloon, ufortyfikowane miasto, z którego korzystają gangi i uchodźcy. Widzimy także bitwę, która wybucha, gdy podziemny wojownik napotyka jednego z najbardziej przerażających bossów Triady w mieście.

Akcja rozgrywa się w latach 80. XX wieku w Kowloon Walled City, niebezpiecznej chińskiej enklawie w brytyjskim kolonialnym Hongkongu, a historia opowiada o niespokojnym młodzieńcu, który przypadkowo wchodzi do otoczonego murami miasta, odkrywa porządek pośród chaosu i zdobywa lekcje życia, gdy zbliża się do mieszkańców, którzy stawiają opór nikczemnej inwazji. Młody wojownik popada w konflikt z budzącym największy strach bossem Triady w Hongkongu. Wyznaczona zostaje nagroda za jego głowę pomimo jego powiązań z przywódcą niesławnej enklawy. Gdy prześladowcy chłopaka naruszają wątły rozejm terytorialny, aby dokonać zemsty, otwierają się stare urazy, doprowadzając dziesięciolecia budowania napięcia do brutalnego, krwawego wrzenia.

Twilight of the Warriors: Walled In wyreżyserował Soi Cheang na podstawie scenariusza Kin-Yee Au i Tai-lee Chan. Producentami są John Chong i Wilson Yip, a za choreografię odpowiada Tanigaki Kenji. W obsadzie filmu znajdują się Louis Koo, Raymond Lam, Terrance Lau, Philip Ng, Tony Tsz-Tung Wu, German Cheung, Richie Jen, Wong Tak Pun Kenny, Fish Liew, Chu Pak Hong, Cecilia Choi, Lau Wai Ming, Aaron Kwok i Sammo Hung.

Premiera filmu w USA 9 sierpnia. Kiedy obraz trafi do naszych kin, jeszcze nie wiemy.

Źrodło: ComingSoon