Zwiastun "Instynkt" zapowiada thriller z Anne Hathaway i Jessicą Chastain 0

Neon wypuścił nowy zwiastun filmu Instynkt zapowiadający nadchodzący thriller psychologiczny z Anne Hathaway i Jessicą Chastain w rolach głównych.

kadr z filmu "Instynkt"

W obecności Alice śmiertelnemu wypadkowi ulega syn jej przyjaciółki. Alice podejrzewa, że zrozpaczona matka wini ją za śmierć chłopca. Sama też zadręcza się pytaniami o to, czy mogła zrobić coś, by go ocalić. Relacje między kobietami z każdym dniem stają się gorsze. Rosnące między nimi napięcie, niewypowiedziane pretensje i oskarżenia przeradzają się w niebezpieczną psychologiczną grę.

W Instynkcie występują Hathaway, Chastain, Kelly Carmichael, Paul Nelson i Jacques-Henri Bronckart. Film wyreżyserował Benoît Delhomme na podstawie scenariusza napisanego przez Sarah Conradt, opartego zarówno na powieści Derrière la haine Barbary Abel, jak i stanowiącym remake francuskojęzycznego filmu z 2018 roku pod tym samym tytułem.

Premiera filmu zaplanowana jest na 26 lipca 2024 r., a kilka tygodni później, 13 sierpnia 2024 r., ukaże się także cyfrowo.

Źrodło: ComingSoon