Film autorstwa scenarzysty i reżysera Jacka Dignana koncentruje się na wychodzącej z nałogu narkomance Kait, która ucieka do domu w lesie, aby się zrehabilitować. Znajduje się tam wraz z siostrą Olivią, która postanawia udokumentować ten proces. Wokół kobiet zaczynają dziać się dziwne rzeczy, gdy układ domu tajemniczo zaczyna się zmieniać. Obie orientują się, że zostały uwięzione w koszmarnym miejscu, do złudzenia przypominającym pudełko składające się z puzzli.

Jesteśmy teraz w złotej erze horroru i to moment, z którego nie mógłbym być bardziej dumny, że jestem jego częścią. Mój pierwszy film, ''After She Died'', został opisany jako podobny do doświadczania snu. Jeśli ten film był snem, to mój nowy film '’Puzzle Box'’ jest koszmarem. To przerażający, oszałamiający horror found footage, który przestraszy cię, poruszy i zapewni ci doświadczenie, na które naprawdę nie możesz się przygotować powiedział Dignan.