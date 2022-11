Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Serial pozwala wrócić do lat 90. w strasznym wydaniu. 6

Klub północny to horror, ale nie taki typowy, jak można by się tego było spodziewać. Serial zadebiutował na platformie Netlix. To obraz głównie o młodzieży i dla młodzieży. Jednak dorośli widzowie jak najbardziej mogą się zdecydować na ten tytuł i znajdą tam wiele kwestii oraz ujęć, które otworzą usta i wprawią w zdumienie.

Serial jest adaptacją popularnej powieści Christophera Pike'a. Książka została wydana w 1994 roku. W związku z tym Flangan zdecydował się na pozostawienie czasu akcji bez zmiany. Czy miało to sens? Kiedy się o tym czyta możliwe, że faktycznie się czuje i widzi oczami wyobraźni, jak to może wyglądać. Jednak w takiej postaci, jak ogląda się to w serialu, można śmiało stwierdzić, że było to po prostu zbędne. Czasami można zaznaczyć, że twórcy zapominają o wybranym przez siebie czasie, ponieważ wiele scen bardzo mocno ucieka w kierunku współczesności aniżeli lat 90.

Klub północny wzbudza również ciekawość odnośnie twórcy - Mike Flanagan. Dlaczego? Powodem tej ciekawości jest przede wszystkim dotychczasowe portfolio artysty, który stawiał raczej na produkcje dla dorosłych, a tym razem wybiera się na nie do końca znane dla siebie odmęty - młodzieżowego widza. Jednak można by pewnym jednego - świeżego spojrzenia i nowatorskiego podejścia.

To co rzuca się oczywiście bardzo wyraźnie w oczy to przede wszystkim gra charakterów. Przy dużej grupie postaci można dostrzec różnice, które są widoczne gołym okiem. Tutaj pojawia się od razu psychologia widza, który zaczyna się utożsamiać z pewnymi postawami oraz osobowościami bardziej lub mniej. Dzięki temu serial wciąga jeszcze bardziej, bo uważa się na każdy ruch, którego dokonuje poszczególny bohater.

Sakramentalne pytanie – czy serial warto obejrzeć? Czy na pewno jest sens poświęcać swój cenny czas na 10 odcinków o młodzieży i strasznych wydarzeniach w ich świecie. Serial ma przede wszystkim swoją atmosferę, którą udało się wytworzyć całej ekipie. Bardzo szybko można się wciągnąć. Dodatkowo w każdym odcinku widz szuka samego siebie pośród różnych osobowości.