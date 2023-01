Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Historia została osadzona w starożytnym egipskim mieście zamieszkanym przez tytułowe mumie, które znajduje się głęboko pod ziemię. Zgodnie z tradycją tamtejsza księżniczka Nefer musi poślubić mężczyznę wybranego przez feniksa, który został zesłany przez boginię. Przypadek sprawia, że wybór pada na Thuta, który za nic w świecie nie pali się do ślubu. Na domiar złego żyjący na powierzchni lord Silvester Carnaby, który jest właścicielem londyńskiego muzeum odkrywa skarbiec Thuta, gdzie schowany został pierścionek zaręczynowy. Kiedy główny bohater dowiaduje się, że został on skradziony, nie ma innego wyjścia, jak wyruszyć w niebezpieczną przygodę do świata żywych, gdzie towarzyszą mu brat Sekh, malutki krokodyl Croc oraz sama księżniczka Nefer.

Mumie to animacja skrojona przede wszystkim pod młodszą widownię. Daleko jej do filmów animowanych oferowanych przez Pixara czy ostatnio DreamWorks, które zachwyciło niesamowicie dojrzałą opowieścią o życiu i śmierci w sequelu Kota w butach. Prolog historii Thuta zapowiadał w pierwszych minutach kolejną animację, która może pod tym względem stanąć u boku produkcji należącej do uniwersum "Shreka". Niestety na zapowiedziach się skończyło, ponieważ powagi wystarczyło na wstęp. Później twórcy zdecydowali się na stworzenie sympatycznej bajeczki z banalną fabułą jakich wiele.

Na pewno Mumie są filmem, który spodoba się dzieciakom z racji kolorowej palety barw, fajnego projektu postaci czy prostego humoru opartego w dużej mierze na slapsticu, a nie wytrawnym pisarstwie. Jeśli mamy już śmiać się z dialogów to raczej w minimalnym stopniu - ma za to odpowiadać postać Sekha, czyli brata głównego bohatera, który wraz z uroczym krokodylem oraz ich relacja robią za komiczny przerywnik. Niestety wszystko w animacji od pochodzącego z Sewilli Juana Jesúsa Garcíi Galochy jest bardzo pospolite i niewyróżniające się niczym wyjątkowym w morzu komedii animowanych z ostatnich lat.

Dowcip, uniwersalność historii czy budowanie relacji pomiędzy bohaterami nie powinny zrobić na dorosłym widzu większego wrażenia. Tym razem Warner Bros. przycelowało bardzo mocno w docelową grupę tej produkcji i zaserwowało im film, który im się spodoba, ale niekoniecznie zapisze się w pamięci.