Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Dowiedz się w końcu, jak zostać bogatym. Jak się okazuje jest w tym dużo psychologii a mniej ekonomii. 7

Czy warto oglądać Jak się wzbogacić? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które szukają inspiracji i porad na temat finansów osobistych. Serial, który zadebiutował na platformie w kwietniu 2023 roku, jest adaptacją bestsellerowej książki Ramita Sethiego "Nauczę Cię Jak Być Bogatym". W ośmiu odcinkach, autor i ekspert finansowy pokazuje, jak poprawić swoją sytuację finansową i osiągnąć postawione sobie cele.

Nie jest to typowy program edukacyjny, który zalewa nas suchymi faktami i nudnymi wykładami. To raczej reality show, w którym Sethi odwiedza różne osoby i pomaga im rozwiązać ich problemy z pieniędzmi. Nie chodzi tu tylko o oszczędzanie i inwestowanie, ale także o zmianę nastawienia i zachowań. Pokazuje, że pieniądze nie są celem samym w sobie, ale środkiem do realizacji marzeń i pasji. To psychologiczne podejście przedstawia zupełnie inny sposób radzenia sobie z ekonomicznymi kwestiami i może stanowić całkowite odwrócenie rozumienia samej wartości dla wielu osób.

Jak się wzbogacić jest ciekawy i pouczający zarówno dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z finansami, jak i dla tych posiadających już mają pewne doświadczenie i wiedzę. Każdy odcinek skupia się na innym temacie - takim jak budżet domowy, długi, emerytura, negocjacje czy przedsiębiorczość. Sethi nie narzuca jednej uniwersalnej recepty na sukces, ale dostosowuje swoje rady do indywidualnych potrzeb i sytuacji uczestników programu. Pokazuje w ten sposób, że jest więcej niż jedna droga. Należy jedynie dopasować ją dla siebie.

To nie tylko źródło informacji, ale także inspiracji i motywacji. Oglądając historie innych ludzi, możemy się z nimi utożsamić lub porównać. Dodatkowo jest dużo możliwości do tego, aby podziwiać ich postępy i sukcesy lub uczyć się na ich błędach. Serial pokazuje, że każdy może poprawić swoją sytuację finansową, jeśli tylko będzie miał odpowiednią wiedzę, umiejętności i nastawienie.

Serial nie jest nudny ani suchy. Ramit Sethi ma świetny sposób komunikowania się z ludźmi i sprawia, że temat pieniędzy jest ciekawy i zabawny. On nie tylko analizuje ich sytuację finansową, ale też zagłębia się w ich emocje i marzenia. Nie ocenia ani nie krytykuje, ale stara się pomóc i wesprzeć. Serial jest też pełen cennych informacji i praktycznych rad, które można zastosować w swoim życiu. Na przykład dowiesz się, jak ustalić swój budżet, jak negocjować podwyżkę lub obniżkę czynszu, jak inwestować na giełdzie lub w nieruchomości, jak oszczędzać na emeryturę lub na duże zakupy, i wiele więcej.

Jak się wzbogacić to propozycja dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o finansach osobistych i nauczyć się jak być bogatym nie tylko pod względem materialnym, ale także duchowym i emocjonalnym. Może on zmienić nasze życie na lepsze przez wpływ na samo rozumienie wartości.