Trochę dobrze, a trochę nie... 6

Film, który z pewnością spodoba się miłośnikom mocnych wrażeń. Nie jest to jednak produkcja dla każdego. Ostrzegam, że zawiera sceny przemocy i może być nieodpowiedni dla bardziej wrażliwych widzów. Chodzi o "Grozę Kanibali" z 1981, jednego z przedstawicieli osobliwego w nurcie europejskim kina kanibalistycznego.

Dwóch kryminalistów porywa dziewczynkę. Ich celem jest wyłudzenie okupu od rodziców dziecka. Porywacze uciekają za granicę i ukrywają się w domu znajomego. Rodzice podążają ich tropem i docierają do dżungli, gdzie rozegra się dramatyczna walka o życie dziewczynki...

Atutem jest obsada tego filmu. Silvia Solar jako Pani Danville gra uczuciowo i emocjonująco. Wciela się w postać bardzo zaangażowaną o rodzinę i jej sprawy. Warto wspomnieć, że w rzeczywistości aktorka ta była Miss miasta Paryż z 1957, a na scenie debiutowała u boku Louisa de Funès . Niestety zmarła w 2011 roku. Bardzo za nią przepadam. Pamela Stanford jako Manuela to intrygująca, enigmatyczna i zmysłowa postać, przy tym nie tak nieporadna jak się początkowo wydaje. Olivier Mathot jako Pan Danville to surowy i zaborczy, wspierany przez żonę mężczyzna. Pomiędzy nim i Solar jest autentyczna chemia, to nie pierwszy film z ich duetem.

Niestety oprócz tego przestępcy co powinni być groźni i niebezpieczni trochę gorzej wypadają. Podobnie uprowadzona dziewczynka bije swoją sztucznością. Najgorzej niestety wypadają Kanibale. Bardzo nieudana charakteryzacja rzuca się w oczy. Reżyseria Alaina Deruelle często niepoprawna, z chwiejącym się kadrem i zbyt jasną barwą obrazu. Zdjęcia Emilio Foriscot momentami barwy zbyt pastelowe niepasujące, a montaż Rolanda Grillon czasami za bardzo spowolniony. Techniczność tutaj zawodzi.

Moja ocena 6/10! Plusy: Aktorstwo części obsady Fabuła intrygująca i trzymająca w napięciu Atmosfera zmysłowa i tajemnicza.

Minusy: Reżyseria czasami niepoprawna Montaż momentami mocno spowolniony Film sprawia sztuczne wrażenie.

Podsumowując to dość trzymający w napięciu thriller z elementami dramatu i egzotyki, niestety nie pozbawiony wad.