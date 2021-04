Mads Mikkelsen i zemsta w zapowiedzi filmu "Jeźdźcy sprawiedliwości" 0

Jeźdźcy sprawiedliwości – nowy film zdobywcy Oscara Andersa Thomasa Jensena, reżysera wielokrotnie nagradzanych przez publiczność Jabłek Adama, to trzymające w napięciu skandynawskie kino sensacyjne, w którym nie brak ciętego humoru i w którym nic nie dzieje się przypadkiem. Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna.

Markus (Mads Mikkelsen) wraca z misji wojskowej, by zająć się córką Mathilde, po tym, jak jego żona ginie w katastrofie kolejowej. Wszystko wskazuje na zwykły wypadek, do czasu… kiedy do jego drzwi puka Otto – ocalały z wypadku matematyk, dziwak. Otto z dwójką ekscentrycznych przyjaciół przekonują Markusa, że katastrofa pociągu była starannie zaplanowanym zamachem. Kiedy udaje im się zebrać dowody, pozostaje tylko jedno: odwet!

Połączeni wspólnym celem nie cofną się przed niczym, nawet jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jest prawdą, a tym, co stanowi tylko pasujący element układanki.

W obsadzie znajdują się również Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg , Lars Brygmann i Nicolas Bro. Film miał premierę pod koniec zeszłego roku, w naszym kraju produkcja trafi do kin kiedy tylko będzie taka możliwość.

Źrodło: Best Film