Demi Moore w filmie ''The Substance'' należącym do gatunku ''body horror''

Wytwórnie Universal Pictures i Working Title Films pracują nad filmem The Substance. Produkcja ta będzie należeć do podgatunku horroru jakim jest body horror. Filmy do niego należące w dużej mierze skupiają się na bezpośrednim ukazywaniu deformacji ludzkiego ciała.