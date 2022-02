Peacock zapowiada animowane seriale oparte na filmach DreamWorks Animation 0

Platforma Peacock zapowiedziała dwa nowe seriale animowane, które oparte będą na postaciach z filmów DreamWorks Animation – Megamocny i O Yeti!

film ''Megamocny''

Pierwszym projektem za jaki weźmie się Peacock we współpracy z DreamWorks Animation będzie serial Megamind’s Guide To Defending Your City. Animacja ta będzie kontynuacją filmu z 2010 roku Megamocny. Zobaczymy jak tytułowa postać przechodzi metamorfozę. Megamocny przestaje być superzłoczyńcą i plagą Metro City, a staje się superbohaterem, który nagrywa wszystkie swoje wyczyny stając się pierwszą na świecie tak wpływową postacią z super mocami.

W projekt jako producenci wykonawczy zaangażowani są scenarzyści oryginalnego filmu Alan Schoolcraft i Brent Simons.

Drugim serialem animowanym będzie Abominale and the Invisible City. Ma to być komediowy serial przygodowy kontynuujący fabułę filmu O Yeti!. Główni bohaterowie animacji wiedzą już o istnieniu magicznego świata, jednak nie zdawali sobie sprawy, że jest on tak blisko nich. Kiedy odkryją, ze w ich otoczeniu roi się od magicznych stworzeń potrzebujących pomocy, na Yi, Jin i Peng czekają niezwykłe przygody zarówno w mieście, jak i poza nim.

Oba projekty są obecnie na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Nie wiadomo czy powróci ktokolwiek z oryginalnej głosowej obsady. O wszelkich postępach w przygotowaniu tych produkcji będziemy informować na bieżąco.

Źrodło: Deadline