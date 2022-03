''Bubble'' - zwiastun dobrze prezentującej się animacji Netflix 0

Netflix prezentuje oficjalny zwiastun bardzo ciekawej i świetnej graficznie animacji Bubble. Produkcja już w kwietniu trafi do serwisu.

fragment plakatu promującego film ''Bubble''

W Tokio doszło do zaburzeń grawitacji. Jednak pewna para wciąż odczuwa moc wzajemnego przyciągania. Akcja filmu rozgrywa się w Tokio po deszczu baniek, które zaburzyły prawa grawitacji. Odcięte od świata miasto stało się placem zabaw dla grupy młodych ludzi, którzy stracili rodziny. Organizują oni zawody parkouru, z łatwością przeskakując z budynku na budynek. Hibiki, młody mistrz słynący z niebezpiecznego stylu, pewnego dnia robi lekkomyślny ruch i skacze do morza, w którym nadal działa grawitacja. Życie ratuje mu Uta, dziewczyna o tajemniczych mocach. Oboje zaczynają słyszeć dziwny dźwięk, którego nie słyszy nikt inny. Dlaczego Uta pojawiła się w życiu Hibikiego? Ich spotkanie doprowadzi do odkrycia, które zmieni świat.

Za reżyserię odpowiada Tetsuro Araki. Pracował on na scenariuszu autorstwa Gen Urobuchi. Obsadę głosową prowadzą: Jun Shison (Hibiki), Riria (Uta), Alice Hirose (Makoto), Mamoru Miyano (Shin), Yuki Kaji (Kai), Sayaka Senbongi (Usagi), Tasuku Hatanaka (lider Ninjów Denki), Marina Inoue (liderka Grabarzy) i Shin-ichiro Miki (lider Wściekłych Homarów).

Światowa premiera Bubble odbędzie się 28 kwietnia tylko na Netflix. Film trafi też do kin w całej Japonii.

Źrodło: Netflix