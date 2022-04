''Wolf Like Me'' z odnowieniem na 2. sezon 0

Platforma Peacock postanowiła odnowić romantyczną komedię fantasy Wolf Like Me na drugi sezon. Decyzję taką podjęto ponad trzy miesiące po premierze.

fragment plakatu promującego serial ''Wolf Like Me''

Każdy wnosi swój własny życiowy bagaż do nowego związku – także Gary i Mary. Kiedy Mary nieoczekiwanie wkracza do świata, w którym żyje Gary i jego 11-letnia córka Emma, wszystko wskazuje na to, że los sprzyja nowej miłości. Gary i Mary zbliżają się do siebie, ale już wkrótce zaczynają się bać – wygląda na to, że ich życiowy bagaż jest wyjątkowo ciężki… Mary ukrywa bowiem wielką tajemnicę, której nie chce nikomu wyjawiać.

Wolf Like Me to taka hybryda dramatu i komedii romantycznej, w którym nie brak elementów nadprzyrodzonych. Za produkcję i reżyserię serialu odpowiada Abe Forsythe.

Jak zapowiadają twórcy drugi sezon zaskoczy nas jeszcze bardziej. Mamy być zdumieni tym co los przygotował dla Mary i Gary’ego.

W głównych rolach powrócą Isla Fisher i Josh Gad. Pierwszy sezon zadebiutował w styczniu i składa się z 6. odcinków. Dostępny jest na platformie Amazon Prime Video.

Źrodło: Bloody Disgusting