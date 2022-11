W piątym sezonie serialu The Crown poznamy dalsze losy rodziny królewskiej, która będzie musiała zmierzyć się z opinią publiczną kwestionującą rolę monarchii w Wielkiej Brytanii. Przeniesiemy się również do roku 1899, by wyruszyć w pełen tajemnic rejs statkiem imigrantów, na którym nie zabraknie polskiego akcentu. W najnowszej produkcji od twórców Dark pojawi się Maciej Musiał. W tym miesiącu zajrzymy do Akademii Nevermore, w której Wednesday Addams nie tylko spróbuje zidentyfikować bezwzględnego mordercę, ale także rozwikłać rodzinną zagadkę. Na Netflix zadebiutuje również druga część filmu Enola Holmes, w której tytułowa bohaterka przyjmie pierwszą sprawę jako początkująca detektywka.